Свердловский театр музкомедии покажет премьеру спектакля на музыку Таривердиева

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии в первый раз покажет спектакль «Ты не прощайся» по произведениям композитора Микаэла Таривердиева. Премьерные показы пройдут 28 и 29 апреля, сообщил ТАСС художественный руководитель учреждения, режиссер-постановщик спектакля, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Разенков.

«Мы сделали полноценный спектакль со специально написанной пьесой. Желание поставить спектакль на музыку Таривердиева в первую очередь продиктовано тем, что очень хочется, чтобы эта музыка звучала в театре, и у меня радостное предчувствие премьеры, я очень рад, что эта музыка, которая является гордостью нашей культуры, будет звучать в замечательном Свердловском театре музыкальной комедии», — сказал он.





В спектакле прозвучит около 20 произведений Таривердиева, в том числе музыка из кинофильмов «Ирония судьбы», «17 мгновений весны», а также получасовая моноопера «Ожидание».





Фото: Pixabay