Театр комедии имени Акимова восстановил балконы Торгового дома купцов Елисеевых

Академический театр комедии имени Николая Акимова при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга восстановил исторический облик балконов эпохи модерн Торгового дома купцов Елисеевых, в котором располагается труппа. Результатам этой работы посвящена пресс-встреча, которая прошла в среду в доме на Невском проспекте, пишет ТАСС.

«Очень приятно, что инициатива по воссозданию элементов исторического фасада принадлежит Театру комедии. Вся эта работа была выполнена за счет тех средств, которые принесли зрители, покупая билеты. Фактически жители нашего города приняли самое непосредственное и активное участие в реализации этого замечательного проекта», — сказал на пресс-встрече председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.





Здание Торгового дома купцов Елисеевых возвели по проекту архитектора Гавриила Барановского в 1900-1906 годах.





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