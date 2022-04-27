В Карачаево-Черкесии откроется первая в СКФО Школа креативных индустрий

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела рабочую встречу с главой КЧР Рашидом Темрезовым, сообщили в пресс-службе ведомства.





Стороны обсудили развитие ключевых программ в области культуры и искусства в регионе, поддержку действующих проектов, итоги реализации нацпроекта «Культура», а также подготовку к празднованию 100-летия Карачаево-Черкесской Республики.





«Сфера культуры в регионе развивается, и это не просто крупные институции, но и культурные учреждения в сельской местности. Со стороны Минкультуры России мы готовы и дальше оказывать вам поддержку», — отметила Ольга Любимова.





Рашид Темрезов поблагодарил министерство за помощь в реализации нацпроекта «Культура» и участие в развитии сферы культуры республики. За период реализации программы в Карачаево-Черкесии построено и отремонтировано 28 домов культуры. Кроме того, завершается реконструкция крупнейшей в республике Детской школы искусств, отметил глава КЧР.





«В модернизированную школу в сентябре этого года пойдут более 700 детей. Здесь появятся звукозаписывающая студия, залы для хореографических постановок, операторская, классы для индивидуальных занятий и современный актовый зал на 182 посадочных места», — рассказал он.





Рашид Темрезов добавил, что в этом году при поддержке Минкультуры РФ в Карачаево-Черкесии откроется первая в Северо-Кавказском федеральном округе Школа креативных индустрий, где будут обучаться 120 ребят.





Также он рассказал о подготовке к 100-летию образования Карачаево-Черкесской Республики. Главным событием программы станет гала-концерт на стадионе «Нарт» с участием звезд российской эстрады и коллективов республики.





Юбилей будет отмечаться как в регионе, так и в столице России. «В честь празднования 100-летнего юбилея Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Адыгея в Большом Кремлевском дворце состоится совместный концерт артистов трех республик», — добавил Рашид Темрезов.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ