Знаковый для российской анимации законопроект внесли в Госдуму России

Правительство РФ внесло на рассмотрение парламентариев проект ФЗ о признании художника-постановщика анимационного фильма автором аудиовизуального произведения, сообщила пресс-служба Минкультуры.





Документ разработало Министерство культуры РФ в соответствии с поручением главы государства по итогам встречи 25 марта 2021 года с лауреатами премий президента России для молодых деятелей культуры, а также в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.





Действующая редакция статьи 1263 Гражданского кодекса РФ признает авторами аудиовизуального произведения (кинофильма, видеофильма, иного подобного произведения) режиссера-постановщика, автора сценария и композитора оригинальной музыки. Однако особенности создания анимационного фильма определяют значимость творческого вклада именно художника-постановщика.





Предлагаемое законопроектом изменение повысит статус художника-постановщика анимационного кино, а также будет стимулировать специалистов в этой области на создание новых работ.





Кроме того, включение художника-постановщика анимационного фильма в состав авторов аудиовизуального произведения наделит его имущественными и личными неимущественными правами, в том числе правом на дополнительное авторское вознаграждение, на неприкосновенность фильма, а также на защиту фильма от искажений, отметили в пресс-службе.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ