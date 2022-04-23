Немецко-австрийская киноактриса Ренате Холм умерла в 90 лет

21 апреля на 91-м году жизни в своем доме в Вене скончалась немецко-австрийская киноактриса и певица Ренате Холм, внучка фельдмаршала Карла фон Брюлова сообщают европейские СМИ со ссылкой на заявление Венской оперы.

Ренате Холм родилась в 10 августа 1931 году в Берлине. Стать артисткой, по ее словам, вдохновилась еще в двенадцать, посмотрев киноверсию «Мадам Баттерфляй» Пуччини, которую ей показала мать в кино в качестве награды за безупречную успеваемость.

Победила на конкурсе талантов в 1953-м, чем привлекла внимание американской радиостанции из Западного Берлина. Это оказало заметное влияние на ее карьеру – Ренате стала появляться в мюзиклах и т.н. Heimatfilme-лентах, популярных в 40-60-х в Германии, Швейцарии и Австрии лентах про идиллические мирки, нетронутые войной.

Она исполнила роли в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе «Телефонистка», «Концерт по заявкам», «Граф Люксембург», «Марина», «Где поет жаворонок».

Фото: IMDB