Российские экспонаты с выставки в Сеуле готовят к отправке в Россию

19.04.2022
Пресс-атташе посольства РФ в столице Южной Кореи Ольга Глотова прокомментировала ТАСС сообщения о том, что полотна авангардистов не удается вывезти из-за отсутствия прямых рейсов.
Организаторы выставки «Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство», проходившей в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022-го, планово завершают подготовку к отправке экспонатов в Россию.
Проверкой полотен и подготовкой к транспортировке занимаются сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств, приехавшие в Корею согласно договоренностям. Конкретные маршруты и сроки перемещения предметов искусства не разглашают в соответствии с правилам перевозки культурных ценностей, напомнила представитель посольства.
Ранее российские СМИ со ссылкой на Центр сценического искусства Седжон (Южная Корея) сообщали, что экспонаты застряли в стране из-за отсутствия прямых рейсов в Россию. В посольстве РФ в Сеуле пояснили, что Седжон не имеет отношения к выставке русского авангарда — принимающей стороной выступает Хангук Ильбо.
На выставке в Сеуле экспонировалось около 75 произведений русского авангарда из музеев Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и Владивостока. Большую часть составили экспонаты из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
Фото: Рixabay