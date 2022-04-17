Эксперты призвали накрыть куполом гибнущий Георгиевский собор

Обсуждение состоялось на презентации новой книги, посвященной уникальному памятникуВ пятницу в Москве в московском отделении ВООПИК прошла презентация новой книги, посвященной уникальному памятнику древнерусского зодчества, Георгиевскому собору в г. Юрьев-Польский Владимирской области. Автор книги, Виктор Титов, представил исследование, «Крестник величайших культур. Георгиевский собор 1152 - 1234 – 1471 – 1738 гг.», изданное за собственные деньги. Исследователь собора потратил на публикацию миллион рублей своих сбережений.Автор – фотохудожник, в течение 25 лет его фотографии публиковались в альманахе «Памятники Отечества». Работа является продолжением труда выдающихся исследователей белокаменного Барановского, Вагнера, Столетова, Воронина, Кавельмахера, автор изучал архив П.Д.Барановского в ГНИМА им.А.В.Щусева. Цель издания – расставить по своим местам 170 «перемешанных» рельефов стен собора и 64 из лапидария. Как известно, построенный в 13 столетии собор рухнул через 200 лет, а затем его фрагменты были собраны в произвольном порядке.На презентации присутствовали участники Общественного совета по сохранению объектов культурного наследия г. Юрьев-Польского, которые в своих выступлениях подчеркнули, что за последние десятилетия, вследствие появления техногенной среды (изменение состава атмосферы, грунтовых вод), известняковые барельефы собора быстро деградируют, поэтому необходимы срочные меры по спасению данного памятника, который имеет мировое значение, однако пребывает в незаслуженном забвении. В частности, входящий в совет архитектор Сергей Карташов предложил накрыть собор стеклянным куполом, что смогло бы существенно снизить воздействие на него внешней среды. Также эксперты подчеркивают важность грунтовых и почвенных исследований, тем более что собор уже пережил однажды коллапс своих конструкций.Фото: презентационные материалы Сергея Карташова