В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Эпидемия»

На YouTube-канале онлайн-кинотеатра Premier вышел трейлер второго сезона сериала «Эпидемия».

Роли в продолжении нашумевшего шоу исполнили Кирилл Кяро, Александр Робак, Марьяна Спивак, Виктория Агалакова, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Савелий Кудряшов, Юрий Борисов.



Основой для первого сезона стала книга Яны Вагнер «Вонгозеро». Сюжет рассказывал о семье, пытающейся покинуть Москву в разгар эпидемии неизвестного вируса.

Сценаристом второго сезона стал Роман Кантор. Режиссер — Дмитрий Тюрин. Действие будет происходить на необитаемом острове в Карелии, куда прибыли главные герои, спасаясь от вируса.



Второй сезон начнется 21 апреля.

Фото: кадр из сериала