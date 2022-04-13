Алла Манилова рассказала о расширении акций «Открытый занавес» и «День в музее»

Статс-секретарь — замминистра культуры РФ и руководители ведущих театров России представили мероприятия благотворительных проектов, сообщила пресс-служба Минкультуры.





«Открытый занавес» — это не только благотворительная акция. В первую очередь это акция солидарности — солидарности с нашим народом и нашими военнослужащими», — сказала Алла Манилова на пресс-конференции, посвященной благотворительной акции российских театров «Открытый занавес».





17 апреля Малый театр покажет в рамках акции спектакль для детей «Буратино» в постановке художественного руководителя Юрия Соломина, а 16 мая — «На всякого мудреца довольно простоты». В апреле Театр имени Евгения Вахтангова проведет для детей из ЛНР и ДНР четыре показа спектакля «Питер Пэн».





9 мая Театр Наций представит новую редакцию спектакля-концерта «Мы эхо...», покажет «Посвящение» с участием Евгения Миронова и оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и спектакль «Моими глазами».





По словам Аллы Маниловой, к «Открытому занавесу», который стартовал 2 апреля, также присоединились концертные площадки и музыкальные коллективы — Московская филармония, Концертный зал имени Чайковского, Русский народный хор имени Пятницкого, Ансамбль народного танца имени Моисеева, Северо-Кавказская филармония имени Сафонова, «Вивальди оркестр» под руководством Светланы Безродной и др.





Для эвакуированных жителей Донбасса доступны бесплатные экскурсии в рамках акции «День в музее», стартовавшей 1 марта. Ее участниками стали Музеи Московского Кремля, Третьяковка, Пушкинский музей, Музей Востока. Ранее для детей из Донбасса бесплатные мероприятия провели ГИМ, Бахрушинский музей, музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», Музей Победы и др. В рамках акции «День в музее» пройдет более 160 бесплатных выставок.





С афишей мероприятий «Открытого занавеса» и «Дня в музее» можно ознакомиться на портале Культура.РФ.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ