Продажи книг о Гарри Поттере на ЛитРес выросли почти в 50 раз

Интерес к серии британской писательницы Джоан Роулинг увеличился после сообщения о снятии книг с продаж, сообщает пресс-служба сервиса.





6 и 7 апреля книги о Гарри Поттере на русском языке приобретали на ЛитРес в 48 раз чаще по количеству экземпляров относительно 4 и 5 апреля, а книги на английском языке — в 61 раз чаще.





Всего за два дня пользователи купили более 5 тысяч изданий Джоан Роулинг на сумму более 1,7 млн рублей, не считая произведения писательницы, изданные под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.





Лидером по выручке электронных и аудиокниг за последние два дня стал сборник «Гарри Поттер. Полная коллекция». В первую десятку вошли восемь произведений поттерианы, отмечает пресс-служба.





Ранее сообщалось, что книги о Гарри Поттере исчезнут с полок ЛитРес и MyBook с 8 апреля по решению правообладателя. Приобретенные электронные книги останутся в аккаунтах пользователей.





Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1»