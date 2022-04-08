Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» в Манеже продлена до 21 июня

Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж» будет работать до празднования 60-летия со дня рождения музыканта — 21 июня. О продлении проекта сообщили ТАСС в пятницу организаторы выставки бюро Planet 9.

«После снятия ковидных ограничений в Москве мы видим сильно возросший спрос на посещение нашей выставки, и все чаще нам поступают просьбы продлить ее работу. День 60-летия со дня рождения Виктора Цоя, 21 июня, станет последним днем работы выставки, и мы хотим сделать этот день особенным — ждем всех, со своими гитарами, в залах экспозиции можно будет петь и играть», — приводят организаторы слова креативного продюсера выставки, сына музыканта — Александра Цоя.





Изначально предполагалось, что выставка будет открыта для посетителей до 15 апреля 2022 года.





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