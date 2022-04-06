Завершилась работа над вышитой картой Курской области

06.04.2022
Готов еще один фрагмент вышитой карты России, создаваемой в Год культурного наследия, сообщает издание «Друг для друга. Курск Онлайн».
Мастерицы из Курска закончили вышивать карту региона, которая станет частью всероссийского проекта «Вышитая карта России».
Орнаменты самых известных брендов Курской области — суджанского ковроткачества и саморядовского ткачества рушников — воплотили мастерица вышивки Сона Саакян, народная мастерица РФ Ольга Жихор, а также ее ученица Ангелина Щербакова. Полотно дополнили очертания знаковых архитектурных построек Курска.
Мастерицы из 85 регионов страны создают фрагменты для проекта «Вышитая карта России». Полное полотно представят в День России, 12 июня, в Чебоксарах. Затем карта отправится в тур по стране, который завершится в День Конституции, 12 декабря, в Москве.
Фото: Ssr, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1140145