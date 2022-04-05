Хибла Герзмава впервые представит в Петербурге джазовую программу

Оперная дива выступит в сопровождении джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева в БКЗ «Октябрьский», сообщается на сайте площадки.





26 апреля в 19:00 состоится концерт «Хибла Jazz» народной артистки России Хиблы Герзмавы.





«Весенняя джазовая программа, полная драйва, энергии и головокружительных импровизаций, позволит великолепной Хибле продемонстрировать дар сценического перевоплощения и умение виртуозно справляться с любым репертуаром», — отмечается в описании мероприятия.





Обладательница уникального голоса и драматического таланта, которую критики называют «золотым сопрано» России, исполнит джазовые стандарты, популярные песни и старинные романсы.





Фото: Рixabay