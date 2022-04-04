Первая в России школа интеллектуального права для креативных предпринимателей «Креатус» откроется в Москве

Бесплатный образовательный проект «Креатус» — один из значимых проектов для реализации Концепции развития креативных (творческих) индустрий, утвержденной Правительством Российской Федерации в сентябре прошлого года.





В Концепции вопросам образования в сфере креативных индустрий, которое формировало и творческие, и предпринимательские компетенции, отводится серьезная роль. Москва, являясь лидером по развитию креативных индустрий, реализует проект «Креатус». Он разработан Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP для повышения бизнес-компетенций представителей творческого предпринимательства.





Не менее 300 представителей десяти креативных направлений ― арт-индустрии, исполнительского искусства, музыки, кино и анимации, рекламы, индустрии разработки компьютерных игр и программного обеспечения, архитектуры, дизайна, моды, издательской деятельности ― получат новые знания и навыки, которые крайне необходимы для того, чтобы развивать бизнес и реализовывать собственные творческие проекты в креативной экономике. Это одна из первых в России образовательных программ, которая даст системные знания об особенностях интеллектуального права во всех этих сферах и о том, как оно работает в креативном предпринимательстве. Занятия начнутся 23 апреля ― во Всемирный день книг и авторского права.









«Порядка двух лет Москва уделяет внимание развитию и поддержке креативных индустрий в рамках деятельности Агентства креативных индустрий при столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития через организацию профильных выставок и ярмарок, реализацию программ финансовой поддержки, образовательных проектов и других инициатив. Деятельность креативных индустрий непосредственно связана с авторскими правами и результатами интеллектуальной деятельности, навыки по их грамотному управлению становятся неотъемлемой частью бизнеса, отличной возможностью для его развития и повышения конкурентоспособности», ― говорит руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.





Центр Digital IP не случайно выбрали для разработки курса, ведь они ― эксперты по дополнительному профессиональному образованию и одними из первых в стране предложили специальные обучающие программы по всем креативным индустриям.





«Подбирая дисциплины, мы ориентировались на то, какими компетенциями должен обладать креативный предприниматель для осуществления успешной профессиональной деятельности, личностного и карьерного роста. Это базовые знания о самих творческих индустриях, о правах, связанных с созданием и использованием креативного продукта в различных областях, а также практические навыки ― умение работать с современными цифровыми инструментами учета и оборота интеллектуальных прав», ― рассказывает директор Digital IP Екатерина Чуковская.





Интенсивная двухмесячная программа включает 29 академических часов в гибридном формате ― офлайн и онлайн. На них предприниматели узнают, как увеличить стоимость компаний за счет «включения» нематериальных активов и повысить их инвестиционную привлекательность, защитить и эффективно использовать свои права, снизить риски при работе с сотрудниками и контрагентами, оптимально управлять налоговой нагрузкой, привлекать заемное финансирование, а также начнут самостоятельно ориентироваться в нормативах, регулирующих творческий бизнес.





«Креативная экономика ― безусловный приоритет для нас, особенно сегодня. От того, насколько быстро будет развиваться креативное предпринимательство, зависит качество нашей жизни ― все, что нас окружает: архитектура и мода, киноискусство и музыка, наш быт ― от предметов мебели до инновационных цифровых сервисов и продуктов питания. Но креативное предпринимательство «растет» не на природных ресурсах, а на идеях, поэтому не может развиваться без управления интеллектуальными правами. Управлять правами сегодня стало намного проще ― без юристов, без посредников: в России они эффективно начинают замещаться цифровыми сервисами, снимающими «головную боль» ― финансовую нагрузку с предпринимателей. Москва, реализуя эту программу, совершенно точно даст новый импульс для роста этих видов бизнеса, ведь школа эффективно дополняет весь спектр мер, который город реализует для устойчивости креативной экономики», ― уверен президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.





Коммуникационный партнер образовательный программы — агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Информационные партнеры: RB.RU, ИА InterMedia, газета «Культура», Platforma, Photografer.ru, «АртМосковия», IPQuorum, Movie Start.





Фото: пресс-служба