Объявлена программа Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов

Впервые конкурс в номинации «Современный танец» пройдет в Йошкар-Оле, сообщает пресс-служба Минкультуры России.





В этом году Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов состоится по специальности «Современный танец» с 8 по 14 апреля.





На открытии конкурса, 8 апреля, выступит Марийский театр оперы и балета имени Эрика Сапаева с премьерой «Русский Гамлет» на музыку Л. Бетховена и Г. Малера в постановке Бориса Эйфмана. Открытие конкурса совпадет с началом XX Фестиваля балета в честь русской балерины Галины Улановой, который пройдет в Йошкар-Оле с 8 по 22 апреля.





Первый этап Конкурса артистов балета и хореографов прошел в онлайн-формате: по видеозаписям комиссия отобрала 59 участников старшей группы и 28 участников младшей группы из 22 городов РФ.





Очные второй (10 апреля) и третий (13 апреля) туры пройдут на сцене Марийского театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. Закрытие и гала-концерт лауреатов состоятся 14 апреля.





Подробные условия конкурса размещены на сайте проекта





Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов проходит ежегодно с 2013 года по разным направлениям с четырехлетней цикличностью: 1-й год — «Хореографы», 2-й год — «Характерный и народно-сценический танец», 3-й год — «Современный танец», 4-й год — «Классический танец».





Конкурс учрежден правительством РФ и Минкультуры России.





Фото: Рixabay