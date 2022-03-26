«VK Видео» откроет раздел с премьерами спектаклей из главных театров России

Платформа «VK Видео» 27 марта откроет раздел с премьерами спектаклей российских театров. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Сервис коротких вертикальных видео «Клипы ВКонтакте» покажет репетиции, мастер-классы и другие моменты из закулисной жизни ко Всемирному дню театра.





«На платформе „VK Видео“ появится раздел с премьерами спектаклей, а „Клипы ВКонтакте“ покажут репетиции, мастер-классы и другие моменты из закулисной жизни: их можно будет найти по хештегу #деньтеатра. Партнерами проекта стали более 30 площадок по всей стране: Мариинский и Александринский театры, театр на Малой Бронной и другие », - сообщили в пресс-службе.





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