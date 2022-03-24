Вышел трейлер фильма «Подельники» с Павлом Деревянко

Ролик по драматическому триллеру появился на официальном YouTube-канале кинокомпании Central Partnership.





Действие фильма с Юрой Борисовым и Павлом Деревянко в главных ролях разворачивается в таежном селе, где местные жители могут убивать за оскорбления и оставаться безнаказанными. На малую родину возвращается биатлонист Петя (Борисов), который устраивается физруком в школу. Он сталкивается с тем, что один из его учеников Игорь (Ярослав Могильников) намерен отомстить за смерть отца, которого убил шаман Витя Людоед (Деревянко), пользующийся возможностью безнаказанно совершать убийства.





Режиссёром и сценаристом «Подельников» стал Евгений Григорьев. Фильм выйдет на экраны 14 апреля.





Фото: кадр из трейлера фильма «Подельники»