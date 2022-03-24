Опен-эйр «Дикая мята» состоится в запланированные даты

О проведении музыкального фестиваля в Тульской области сообщил продюсер проекта Андрей Клюкин в телеграм-канале «Дикой мяты».





По его словам, информационная тишина по поводу проведения мероприятия в этом году связана с необходимостью осмысления ситуации и принятия решения. Клюкин отметил, что принял окончательное решение после посещения Иволгинского дацана «Хамбын Хурэ» в Бурятии, где побеседовал с ламой.





«Плохие дела творят, без пауз и без выходных. "Дикая Мята" — хорошее дело. Так почему ты должен остановиться и не делать хорошее?» — процитировал продюсер слова ламы.





Клюкин подчеркнул, что в этом году фестиваль точно изменится: не приедут иностранные музыканты, некоторые российские исполнители тоже не выступят. Однако команда не может подвести зрителей, не сдавших билеты, артистов, готовых выступать за символическую плату, СМИ и партнеров, поддерживающих проект.





«Если по каким-то причинам мы не сможем держаться выбранного пути — мы прекратим существование. Если оставаться, то играть свою музыку», — добавил Андрей Клюкин.





Впервые в этом году крупнейший независимый опен-эйр страны пройдет в два уик-энда. 17–19 июня состоится мультижанровая «Дикая мята. GREEN», 24–26 июня — новый проект «Дикая мята. VIOLET», посвященный электронике. Посетить мероприятия можно по Пушкинской карте.





Фото: Рixabay