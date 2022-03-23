Ушел из жизни актер Юрий Померанцев

Советский и казахстанский актер театра и кино, участник Великой Отечественной войны Юрий Померанцев ушел из жизни в возрасте 99 лет. Об этом сообщила пресс-служба Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате.





«Не стало Юрия Борисовича Померанцева. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове — и нам придется начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя», — говорится в сообщении.









Причины смерти актера не уточняются.









В числе наиболее известных киноработ актера — роли в киноэпопее «Освобождение» и комедии «Наш милый доктор».









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