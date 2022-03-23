Рената Литвинова не приедет в Петербург со «Звездой вашего периода»

В Александринском театре отменили спектакли с участием актрисы, сообщается на сайте МХТ им. А.П. Чехова.





В программе петербургских гастролей Московского художественного театра имени Чехова значился спектакль «Звезда вашего периода» в постановке Ренаты Литвиновой, исполняющей также главную роль. Показы назначили на 31 марта и 1 апреля, однако их отменили.





Вместо «Звезды вашего периода» зрители увидят «Сирано де Бержерака» режиссера Егора Перегудова, который недавно дебютировал на сцене московского театра. Билеты, купленные на отмененный спектакль, действительны. В случае необходимости их можно вернуть, уточнили в театре.





Гастроли МХТ имени Чехова в Петербурге пройдут на сцене Александринки с 25 марта по 1 апреля.





Ранее в телеграм-канале Ренаты Литвиновой появился пост, в котором актриса сообщила, что приехала в Антверпен к дочери.





Фото: кадр из фильма «Северный ветер»