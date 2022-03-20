Дирижер Михаил Юровский умер в 76 лет

На 77-м году жизни скончался дирижер Михаил Юровский, сообщается в субботу на сайте Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова.

«Ушел из жизни выдающийся дирижер Михаил Юровский (1945-2022). Десять последних лет Михаил Владимирович много раз выступал с Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова в нашей стране и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов «Истории с оркестром» в Концертном зале имени Петра Ильича Чайковского», – сказано в сообщении. В Госоркестре принесли глубокие соболезнования родным и близким музыканта.

Михаил Юровский родился 25 декабря 1945 года в семье композитора Владимира Юровского, сына дирижера Давида Блока.

Обучался в Московской консерватории. В 1970-1980-х годах работал в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, регулярно дирижировал спектаклями Большого театра. С 1978 года был постоянным приглашенным дирижером берлинской Komische Oper.

В 1989 году Юровский с семьей покинул СССР, занял должность постоянного дирижера дрезденской Semperoper. С 2003 года Юровский являлся приглашенным дирижером дрезденской Staatskapelle, филармонических оркестров Осло, Бергена, Лондона и Штутгарта. С 1995 года постоянно сотрудничал с симфоническими оркестрами Ставангера (Норвегия) и Норрчепинга (Швеция). В 1992 и 1996 годах Юровский получил приз немецких музыкальных критиков в области звукозаписи, а в 2001 году был номинирован на премию Grammy за сет из трех компакт-дисков с записями оркестровой музыки Римского-Корсакова с симфоническим оркестром Берлинского радио. В 2012 году Юровский стал лауреатом Международной премии Шостаковича, вручаемой фондом Дмитрия Шостаковича в Горише (Германия).

Фото: пресс-служба Госоркестра РФ имени Светланова