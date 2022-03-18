Christie’s не намерен закрывать отдел русского искусства

Аукционный дом Christie’s не намерен закрывать департамент русского искусства. Русские торги были отменены ввиду логистических и юридических сложностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя аукционного дома.

«Для Christie’s все рынки имеют важное значение. Мы остаемся верны им в рамках действующего законодательства вне зависимости от категорий коллекционирования и географических регионов. Несмотря на то, что российский сегмент занимает небольшую часть общего объема продаж Christie’s, у нас нет планов по закрытию отдела русского искусства или каких-либо других отделов», — говорится в сообщении.





Как уточнили в Christie’s, подготовка к аукциону занимает много месяцев и «в условиях довольно большой неопределенности фактор времени является проблемой», с которой аукционный дом сталкивается наряду со многими другими, включая необходимость следовать меняющимся логистическим и юридическим требованиям.





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