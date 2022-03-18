Мировые сборы «Бэтмена» превысили 500 млн долларов

18.03.2022
За две недели в международном прокате супергеройский блокбастер Мэтта Ривза заработал 505,8 млн долларов, пишет Deadline.
В домашнем прокате новая версия Темного рыцаря, дебютировавшая на больших экранах 4 марта, собрала 258,3 млн долларов, в остальных странах — 247,5 млн долларов.
С этим результатом «Бэтмен» занял четвертую строчку среди самых кассовых студийных релизов периода пандемии. Кроме того, фильм оказался на третьем месте среди самых успешных зарубежных дебютов в пандемию — ее опередили «Человек-паук: нет пути домой» и «Не время умирать».
«Мэтт Ривз снял необыкновенный фильм, в котором удалось отдать дань уважения наследию всемирно известного героя, а кинозрителям подарить новый оригинальный опыт», — сказал председатель группы Warner Bros Pictures Тоби Эммерих.
18 марта кинокартина стартует в китайском прокате, а 19 апреля состоится ее цифровой релиз.
В РФ выход «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли отменили накануне премьеры. В российских онлайн-кинотеатрах его тоже не будет.
Фото: кадр из фильма «Бэтмен»