Министр культуры Ольга Любимова поздравила женщин с 8 Марта

08.03.2022
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила женщин с Международным женским днем.
«Этот яркий весенний праздник наполнен теплом и нежностью. Российские женщины добились невероятных успехов во многих профессиях, и вами по праву гордится страна. Ваша высокая личная, социальная и профессиональная ответственность проявляется в важнейших инициативах и масштабных проектах», — говорится в поздравительном сообщении министра.
Любимова отметила, что культура России преисполнена шедеврами, созданными женщинами и вдохновленными ими.
«Талантливые актрисы и режиссеры, музыканты и художницы, певицы и балерины, — не перечислить всех видов искусства, где громко звучат ваши имена», — сказала министр.
Фото: Минкультуры РФ