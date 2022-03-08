Министр культуры Ольга Любимова поздравила женщин с 8 Марта

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила женщин с Международным женским днем.





Фото: Минкультуры РФ



«Этот яркий весенний праздник наполнен теплом и нежностью. Российские женщины добились невероятных успехов во многих профессиях, и вами по праву гордится страна. Ваша высокая личная, социальная и профессиональная ответственность проявляется в важнейших инициативах и масштабных проектах», — говорится в поздравительном сообщении министра.Любимова отметила, что культура России преисполнена шедеврами, созданными женщинами и вдохновленными ими.«Талантливые актрисы и режиссеры, музыканты и художницы, певицы и балерины, — не перечислить всех видов искусства, где громко звучат ваши имена», — сказала министр.