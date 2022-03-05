В Подмосковье по «Пушкинской карте» приобрели более 16 тысяч билетов

Промежуточные итоги программы «Пушкинская карта» подвели в Московской области, сообщается на сайте регионального министерства культуры.





Фото: скриншот с сайта www.culture.ru/pushkinskaya-karta

К настоящему моменту в Мособласти оформлены более 150 тысяч «Пушкинских карт». В программе участвуют более 100 региональных учреждений культуры, включая дома культуры, театры, музеи, концертные площадки, библиотеку и кинотеатры.С помощью «Пушкинских карт» молодые ценители искусства приобрели «более 16 тысяч билетов, из которых 13,4 тысячи — в театры, более 1,5 тысячи — в музеи», отмечается в сообщении ведомства.Программа «Пушкинская карта», предназначенная для молодежи в возрасте 14-22 лет, стартовала в сентябре прошлого года. В этом году ее бюджет увеличен до 5 тысяч рублей. Карта позволяет посещать театры, филармонии, музеи, галереи, а показы отечественных фильмов на средства из федеральной казны.