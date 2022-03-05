Еврейский музей в Москве приглашает на день открытых дверей

7 марта вход на постоянные и временные выставки в Еврейском музее и центре толерантности будет свободным, сообщается в телеграм-канале площадки.





В этот день посетители смогут увидеть четыре разноплановых экспозиции. Фотопроект «The Lonka Project. Человек под номером» представляет более 60 портретов людей, переживших Холокост. Инсталляция «Снегопад» Хаима Сокола предлагает зрителям последовать за ассоциациями автора и создать свои воспоминания и ассоциацитивные ряды.





Кроме того, можно посетить интерактивную выставку «Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства», в рамках которой проходят детские мастерские и работает 4D-кинотеатр. Проект расскажет о ритуалах, играх и предметах, составляющих мир ребенка в еврейской семье.





Веб-проект «Несомной» посвящен исследованию опыта пережитого насилия в его разных проявлениях.





Для посещения экспозиционных проектов необходимо оформить бесплатный билет на конкретное время — вход осуществляется по сеансам в 12:00, 14:30, 17:00 и 19:30. Если онлайн-билет недоступен — можно получить пропуск в кассе.





Фото: Jewish Museum and Tolerance Center — Jewish Museum and Tolerance Center,

CC SA 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27632112