Выставка «Михаил Врубель» в Новой Третьяковке продлена до 13 марта

04.03.2022
Третьяковская галерея объявила о том, что продлевает выставку «Михаил Врубель» до 13 марта. Дополнительные билеты уже совсем скоро появятся на сайте музея, пишет «Российская газета».
Выставка Врубеля в Новой Третьяковке стала одним из важнейших событий года в области искусства. Билеты продаются мгновенно, а количество желающих увидеть своими глазами более 300 произведений мастера из 14 российских и зарубежных музеев лишь с каждым днем растет.
Музей пошел навстречу посетителям и продлил время работы выставки до 13 марта. Кроме того, были добавлены дополнительные сеансы в утренние и вечерние часы.
Фото: Pixabay