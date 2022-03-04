Выставка «Михаил Врубель» в Новой Третьяковке продлена до 13 марта

04.03.2022

Выставка «Михаил Врубель» в Новой Третьяковке продлена до 13 марта

Третьяковская галерея объявила о том, что продлевает выставку «Михаил Врубель» до 13 марта. Дополнительные билеты уже совсем скоро появятся на сайте музея, пишет «Российская газета».

Выставка Врубеля в Новой Третьяковке стала одним из важнейших событий года в области искусства. Билеты продаются мгновенно, а количество желающих увидеть своими глазами более 300 произведений мастера из 14 российских и зарубежных музеев лишь с каждым днем растет.

Музей пошел навстречу посетителям и продлил время работы выставки до 13 марта. Кроме того, были добавлены дополнительные сеансы в утренние и вечерние часы.

Фото: Pixabay