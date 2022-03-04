В России начал работать конкурс памяти Василия Ланового

04.03.2022
В России начался конкурс памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца». Об этом сообщает издание «Степные вести».
Всего в конкурсе восемь номинаций. Участникам предложат прочесть отрывки из произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.Т. Твардовского, стихов других авторов на тему Великой Отечественной войны.
Также есть три номинации, где конкурсанты смогут поделиться своими размышлениями о любимых произведениях в форме эссе или стихами собственного сочинения о Василии Лановом.
Заявку на конкурс можно подать до 13 марта.
Фото: Cтепные вести