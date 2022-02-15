В Санкт-Петербурге открывается проект «Танец. Время настоящее»

15.02.2022
Новый проект «Танец. Время настоящее» стартует во вторник в Санкт-Петербурге. Это совместная творческая инициатива Театра современного танца «Каннон Данс» и «Петербург-концерта», информирует пресс-служба концертной организации.
«В Екатерининском собрании 15 февраля стартует проект «Танец. Время настоящее», направленный на поддержку и продвижение молодых российских хореографов. Первым событием в рамках проекта станет программа спектаклей Маргариты Царевой — начинающего, но уже известного в профессиональных кругах петербургского хореографа», — отметили в пресс-службе.
Хореограф представит свои лучшие работы, созданные в разных жанрах в 2021 году, — «Роза Шарон», «Меж Сциллой и Харибдой» и две премьеры — «Даже тень — это свет» и «Daydreaminblue».
Премьерные постановки созданы специально для Дома танца «Каннон Данс» в рамках проектной лаборатории «Танец будущего» при поддержке городского комитета по культуре.
Фото: Pixabay