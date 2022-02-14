В Улан-Удэ состоятся концерты, посвященные 100-летию Московской филармонии

Серия концертов, посвященных 100-летию Московской филармонии, будет проходить в Улан-Удэ при поддержке программы «Всероссийские филармонические сезоны». Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры Бурятии.

«С 15 по 18 февраля в Улан-Удэ пройдут концерты в честь 100-летия Московской филармонии. На сцене Театра оперы выступит Новосибирский филармонический камерный оркестр», — сообщили в министерстве.





15 февраля для зрителей будет представлена программа «Восемь времен года», в которую вошли произведения Антонио Вивальди «Времена года» и танго аргентинского композитора Астора Пьяццоллы «Времена года в Буэнос-Айросе».





16 февраля в Театре оперы и балета и 18 февраля в культурно-досуговом центре «Феникс» Новосибирский оркестр выступит вместе с улан-удэнской рок-группой «Сезон Dождей».





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