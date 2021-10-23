«Ночь Музыки» прошла в Екатеринбурге в формате covid-free

Первое в Свердловской области мероприятие в формате covid-free «Ночь музыки» прошло в ночь с 22 на 23 октября, сообщает пресс-служба фестиваля.

Уже седьмая «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге. Всего фестиваль развернулся на 60 площадках, а для его посещения зрители должны были иметь QR-коды о вакцинации или справку о перенесенном COVID-19.

На каждую площадку для выступления артистов впускали не более 500 человек. За наполняемостью у входных групп следили волонтеры, службы безопасности и полиция.

Огромные очереди фанатов выстроились к хедлайнерам проекта: IOWA, Клаве Коке, ЛСП, группам «Каста» и «Мираж», Billy`s Band и Вадиму Самойлову. Сначала планировалось провести фестиваль Ural Music Night — 2021 должен был состояться 25 июня, однако из-за распространения коронавирусной инфекции мероприятие перенесли на 22 октября.

Фото: официальная группа фестиваля Ural Music Night «ВКонтакте»