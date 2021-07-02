Актрисы Наталья Смирнова и Любовь Омельченко умерли от коронавируса

Любовь Омельченко скончалась в 73 года, Наталья Смирнова — в 60 лет.

О смерти Любови Омельченко сообщили в Союзе кинематографистов России. Актриса умерла из-за «чумы XXI века» — коронавируса, отмечается в сообщении.

Советская и российская актриса театра и кино Любовь Омельченко родилась 7 июля 1947 года. Сыграла в 50 фильмах, в том числе «Хозяйка детского дома», «Две судьбы», «Бумер», «Угрюм-река» и другие. Была женой и музой сценариста Евгения Митько, автора фильма «Бумбараш».

О смерти актрисы Натальи Смирновой сообщил журналист Олег Перанов в своем Facebook. Она скончалась от коронавируса на 61-м году жизни.

Наталья Смирнова родилась 16 мая 1961 года в Москве. Окончила в 1982-м Заочный народный университет искусств. Играла в Театре Наций и театре «Современник», изображала негритянку с собачкой в фильме «Бюро Счастья» Житинкина с Людмилой Гурченко.

Снялась более чем в 90 фильмах и сериалах. В числе ее работ — «Счастливы вместе», «Русалка», «След», «Француз», «Тихий Дон», «Город соблазнов», «Принцесса цирка», «Во имя любви», «Атлантида» и др.

Фото: Любовь Омельченко / Кадр из х/ф «Криминальное видео»