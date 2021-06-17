Мишустин приветствовал участников книжного фестиваля «Красная площадь»

17.06.2021
Фестиваль «Красная площадь» является одним из главных культурных и литературных событий в России, отмечается в телеграмме. Мероприятие проходит с 17 по 20 июня в Москве.
Многие годы фестиваль является одним из главных культурных и литературных событий в нашей стране, подчеркнул премьер. Смотр дает возможность увидеть лучшее в сфере книгоиздания, приобрести литературу различных жанров и встретиться с деятелями искусства, для профессионалов он открывает возможность обсудить важные вопросы отрасли, добавил Мишустин.
Рост интереса к фестивалю Мишустин счел значительным подтверждением слов писателя Алексей Толстого. «Хорошая книга — точно беседа с умным человеком. Читатель получает от нее знания и обобщение действительности, способность понимать жизнь», — процитировал премьер.
Фото: government.ru