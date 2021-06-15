Светлану Алексиевич наградили орденом за заслуги перед Германией

Об этом во вторник сообщила медиакомпания Deutsche Welle.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер наградил писательницу Светлану Алексиевич орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Церемония вручения награды прошла в дворце Бельвю, являющемся резиденцией главы германского государства. В приветственном слове Штайнмайер рассказал о многомесячных протестах в Белоруссии, которые начались после президентских выборов в августе 2020 года.

В ответном слове Алексиевич поблагодарила главу германского государства. Также она заявила о «необходимости работать с теми белорусами, которые все еще поддерживают власть». «Надо объяснять им мир, свою историю. Надо объяснять, что мы стали нацией», — заявила она.



