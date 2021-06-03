Ольга Любимова: «Культурная сфера достойно справилась с вызовами пандемии»

Панельная дискуссия «Культурные коды новой реальности» состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Участники сессии, в числе которых Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, обсудили влияние пандемии на цифровую трансформацию культуры, успешный опыт и существующие тренды отрасли.

«Период пандемии мы прошли достойно, так как поняли, что для спасения наших учреждений и сохранения их уникальных творческих коллективов необходимо менять подходы к работе. По каждому направлению были созданы рабочие группы, и министерство совместно с профессиональным сообществом в ручном режиме вырабатывало меры поддержки. Это также позволило в кратчайшие сроки подготовить предложения, ставшие основой для методических рекомендаций Роспотребнадзора», — рассказала Ольга Любимова.

Она напомнила, что министерство разработало реестры частных музеев и театров, а также негосударственных цирков и зоопарков.

«У многих были опасения массовых увольнений работников культуры, но в отличие от западных стран, где артисты переквалифицировались в курьеров, нам удалось этого избежать. Фактически в ежедневном режиме просчитывали выпадающие доходы федеральных учреждений. И впервые была оказана помощь частным циркам и зоопаркам, что очень важно», — подчеркнула Ольга Любимова.

По её словам, самое главное, что деятели культуры продолжили свою работу, адаптировались к периоду самоизоляции, который особенно остро ударил по привычной творческой жизни. Например, Государственный Эрмитаж был одним из первых учреждений, совершивших настоящий прорыв в онлайн—формате. В период самоизоляции только за один апрель было зафиксировано более 20 млн просмотров онлайн—экскурсий. Министр отметила, что экскурсии Эрмитажа пользовались популярностью не только в России, но и за рубежом.

«Культурный диалог между Россией и Италией находится на высоком уровне, нам удалось его сохранить даже в период пандемии. На мой взгляд, цифра даёт возможность компенсировать то, что мы не получаем на данный момент из—за вынужденных ограничений. Конечно, некоторые успешные примеры цифрового формата продолжат работать. Но я надеюсь, что в скором времени мы все же вернёмся к привычной форме взаимодействия, будем путешествовать и маэстро Денис Мацуев исполнит что—нибудь в Италии в скором времени. Я выражаю слова благодарности Минкультуры России за плодотворное сотрудничество», — поделился Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано.

Министерство культуры оказало существенную поддержку деятелям культуры, отметил народный артист Российской Федерации, пианист—виртуоз Денис Мацуев. По его словам, один из самых сложнейших концертов в его жизни был во время пандемии, когда он выступал в пустом зале. Артист отметил, что благодарен за возможность выступать и возобновление работы учреждений, так как многие его зарубежные коллеги до сих пор вынуждены играть на улице или зарабатывать на жизнь другой профессией.

«В день «Ленинку» посещает более 3 тысяч человек. И это связано с тем, что мы не можем принять большее количество посетителей в связи с введёнными ограничениями. Отмечу, чтобы оцифровать грандиозный фонд библиотеки, который после объединения с фондом Российской книжной палаты будет составлять около 200 миллионов документов, нам понадобится 2—2,5 тысячи лет. Новая реальность состоит в том, что экономика цифрового пространства создаёт предпосылки для монополии или олигополии. Но что же делать с библиотечной сетью? В этой ситуации Минкультуры России ведёт очень продуманную инвестиционную политику — средства вкладываются и в развитие цифровых продуктов, и в традиционные фонды», — поделился в своем выступлении генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

По мнению председателя правления Киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, ограничительные меры сыграли решающую роль, ускорив все процессы и тенденции в анимационной отрасли.

«Заточенная в принципе под удаленный режим, она быстро перешла на новый формат работы: в 2020 году мы произвели даже больше, чем планировали: свыше 100 эпизодов сериальных проектов. Такой темп обусловлен стремительным ростом спроса на детско—семейный контент: многие популярные медиа—сервисы заинтересованы в том, чтобы развивать именно детское направление. В этом году мы планируем произвести порядка 150 серий, что выводит нас на уровень мировых киностудий», — заключила она.

В свою очередь, генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова назвала год «урожайным» по количеству российских фильмов, которые вошли в программу Международного Каннского кинофестиваля. Она также напомнила, что несколько российских проектов будут участвовать в международном Шанхайском кинофестивале, который состоится в июне.

«Сфера кино, анимации, сериалов была более успешна за рубежом, потому что это единственный формат, который так хорошо путешествует. Последние пару лет спрос на российский контент и так рос на 20—30% в год. Это феноменально, на самом деле, российское кино является лидером экспорта отечественных креативных индустрий. Все это возможно благодаря системной поддержке Минкультуры России за долгие годы, Фонда кино. Но пандемия дала качественно новый толчок развитию отрасли как внутри страны, так и за рубежом, потому что отечественный контент получил доступ к зрителям через онлайн—платформы», — поделилась она.

Эдгард Запашный обратил внимание на востребованность цирков после пандемии и рассказал, благодаря каким мерам поддержки удалось пройти сложный период приостановки работы учреждений.

«В определённый момент времени, когда мы поняли, что пандемия затягивается, мы обратились к Правительству Российской Федерации. И надо сказать, молниеносно получили поддержку: были выделены субсидии частному сектору, быстро отработаны механизмы, чтобы помочь государственному сектору. Циркам была также оказана поддержка от Правительства Москвы. И сегодня все открывшиеся учреждения заполняются на 100 процентов с учетом разрешенной заполняемости залов в том или ином регионе. После вынужденной паузы люди пошли в цирк», — заявил он, добавив, что в трудные времена самые лучшие человеческие качества проявили дрессировщики, которые обеспечили достойное содержание животных.

Отвечая на вопросы модератора, Константин Богомолов отметил, что 2020 год позволил по—другому посмотреть на отдельные процессы в отрасли культуры.

«Пандемия была очень полезна. Эта история показала, что театр остаётся живым делом. И театр, и живое общение актера со зрителем они не отменимы. Переход в онлайн возможен для какого—то образовательного процесса, для архивирования спектаклей. Ни в коем случае видеотрансляции не могут заменить реальный спектакль. Более того, это уничтожение энергии театра», — подчеркнул он.

По его словам, пандемия потребовала от театра быть умнее, сосредоточеннее, сложнее и почувствовать свою самодостаточность как искусства.

Генеральный директор Государственного музея—заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая сообщила, что жизнь учреждения существенно изменилась во время пандемии и поблагодарила за оказанную поддержку Правительство Российской Федерации и Минкультуры России.

«Мы были практически самым успешным музеем страны: высокий доход, 6,5 млн посетителей на окончание сезона 2019—го года. Пандемия стала для нас настоящим ударом, потому что Петергоф финансировался на 20 %, а 80% мы зарабатывали. Нам нужна была помощь, и нас услышали», – рассказала она, подчеркнув, что музей—заповедник не прекратил реставрацию Ораниенбаума и принял активное участие в онлайн—формате, создав большое количество интересных проектов.

Фото: Минкультуры РФ