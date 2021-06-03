Фирма «Мелодия» опубликовала запись Первой камерной симфонии Николая Каретникова

Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

Запись Первой камерной симфонии Николая Каретникова, исполненной Ленинградским камерным оркестром старинной и современной музыки под управлением Эдуарда Серова 17 октября 1981 года, публикуется впервые.

Симфония написана в додекафонной технике. Со дня ее написания прошло более полувека, после премьеры в нашей стране — 40 лет, отмечается в сообщении.

3 июня 2021 года в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет мировая премьера Второй камерной симфонии Николая Каретникова. Это последнее сочинение композитора и последняя российская камерная симфония XX века.

Кроме симфонии Каретникова, в альбом «Мелодии» вошли и другие позднесоветские образцы жанра. В их числе Первая камерная симфония Эдисона Денисова и Confessiones Николая Корндорфа.