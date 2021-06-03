Российскую комедию «Холоп» переснимут в семи странах мира

Об этом сообщил гендиректор кинокомпании «Централ партнершип» Вадим Верещагин «Ведомостям».

Ремейки российской комедии «Холоп» создадут кинокомпании семи стран, сообщил Верещагин. Соответствующие сделки заключены с кинематографистами Индии, Испании, Японии, Польши, Франции, Южной Кореи и Мексики.

Комедию «Холоп» снял Клим Шипенко в 2019 году. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович и Александра Бортич, напоминает «Культуромания». Также в фильме снялись Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко, Олег Комаров и другие актеры.

За время проката «Холоп» в России посмотрели более 11,6 миллиона зрителей. Мировые сборы фильма превысили 50 миллионов долларов. Комедия стала одним из самых успешных российских фильмов в 2019 году, отмечается в сообщении.