РАХ представит выставку произведений Виталия Петрова-Камчатского

02.06.2021
Виталий Петров-Камчатский — заслуженный деятель искусств РФ, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор, ректор Красноярского государственного художественного института (1988-1993). Выставка приурочена к 85-летию со дня рождения художника.
Сегодня Петров-Камчатский — единственный мастер в России, который настолько полно и широко посвятил свое творчество Дальнему Востоку: Чукотке, Камчатке, Сахалину, Якутии, покоривших его своей красотой. На эту тему художником созданы обширные серии произведений в станковой и книжной графике, выразительные живописные работы, отметили в РАХ.
«Произведения художника представляют собой сплав живых впечатлений, увиденного и пережитого, одухотворенные романтической мечтой художника о дальних странствиях, неожиданных встречах и открытиях», — говорится в сообщении.
Выставка открыта для посещения с 9 по 20 июня 2021 года.
Фото: В.Н.Петров-Камчатский (1936-1993). Пароход с Большой земли. 1972. Литография.