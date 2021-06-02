РАХ представит выставку произведений Виталия Петрова-Камчатского

В экспозиции около 40 графических листов разных лет, сообщили в академии.

Виталий Петров-Камчатский — заслуженный деятель искусств РФ, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор, ректор Красноярского государственного художественного института (1988-1993). Выставка приурочена к 85-летию со дня рождения художника.

Сегодня Петров-Камчатский — единственный мастер в России, который настолько полно и широко посвятил свое творчество Дальнему Востоку: Чукотке, Камчатке, Сахалину, Якутии, покоривших его своей красотой. На эту тему художником созданы обширные серии произведений в станковой и книжной графике, выразительные живописные работы, отметили в РАХ.

«Произведения художника представляют собой сплав живых впечатлений, увиденного и пережитого, одухотворенные романтической мечтой художника о дальних странствиях, неожиданных встречах и открытиях», — говорится в сообщении.

Выставка открыта для посещения с 9 по 20 июня 2021 года.