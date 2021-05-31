На юге Израиля нашли руины огромной древнеримской базилики

О находке сообщило Управление древностей Израиля.

Базилику возрастом около двух тысяч лет нашли на юге страны во время археологических раскопок, связанных с работами по развитию национального парка Тель-Ашкелон.

В свое время базилика была покрыта крышей и разделена на центральный и два боковых зала. Свод здания поддерживался мраморными колоннами высотой около 13 метров. Ее полы и стены были сделаны из мрамора, рассказали археологи.

В результате землетрясения, которое произошло в 363 году н.э., базилика разрушилась и была заброшена. В память о тех событиях на полу здания остались следы от подземных толчков. После исламских завоеваний место преобразовали в «промышленную зону», говорится в сообщении.

Фото: Israel Antiquities Authority