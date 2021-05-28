Рамзан Кадыров и Ольга Любимова обсудили развитие культуры в Чечне

Министр культуры России находится с рабочим визитом в Чеченской Республике, сообщает корреспондент «Культуры».

Целью поездки стало ознакомление с ходом реализации нацпроекта «Культура» в регионе.

«Нам важны детские театры, детское творчество, чтобы у детей была возможность развиваться. Реализовывать таланты. Для этого и существует нацпроект «Культура». Мы хотим, чтобы в республике появились новые дома культуры и детские школы искусств», — сообщила Ольга Любимова в пятницу, 28 мая, в ходе встречи с главой республики.

Рамзан Кадыров рассказал, что в Чечне в последнее время стали уделять большое внимание культуре.

«Строим библиотеки, дома культуры, развиваем театральное направление. Но без поддержки Министерства культуры не получается так, как хотелось бы», — отметил глава региона.

Визит министра продлится до 30 мая. В рамках поездки Ольга Любимова проведет совещание с министрами культуры Северо-Кавказского федерального округа, примет участие в открытии Центральной районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Шелковского муниципального района».