Найден северный форпост Херсонеса

О находке рассказал ТАСС замначальника Крымской новостроечной археологической экспедиции, доктор исторических наук Олег Шаров.

Каменную стену обнаружили в районе Инкермана под Севастополем ученые Института археологии РАН. По их мнению, около двух тысяч лет назад здесь находился северный форпост древнего города Херсонес Таврический.

Во время раскопок перед строительством трассы «Таврида» были найдены два кургана. Один из них является памятником Кеми-Обинской культуры, а значит, одним из самых ранних курганных погребений Крыма. Второй, получивший название «Дездар-Дере-1», оказался римской постройкой античного времени II–III веков нашей эры, погребенной под наносами, пояснил ученый.

За минувшие тысячи лет строение разрушилось, обвалившуюся каменную кладку занесло грунтом, образовался слой почвы, на котором появилась растительность. Со стороны это выглядело точно так же, как и все древние курганы.

Однако, когда ученые начали раскапывать объект, они нашли фрагменты стен, керамику римского времени и хозяйственные ямы, пояснил Шаров.

Ранее здесь не было найдено ни одного римского памятника. Поэтому каменное строение дает важную информацию для историков, подчеркнул ученый.

По мнению экспертов, стена была частью укреплений, сооруженных на границах контролировавшейся Херсонесом области. «Это один из форпостов на северной границе Херсонеса», — заключил ученый.



