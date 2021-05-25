Большой театр отметил День славянской письменности и культуры торжественным концертом

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры, прошел на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России.

В приветственном слове к собравшимся обратилась министр культуры России Ольга Любимова. «Невозможно переоценить деяния просветителей, святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку и повлиявших на культуру многих славянских народов. И сегодняшний праздник — одно из важнейших событий для всех нас», — рассказала она.

По словам министра, сегодня в регионах страны проходят более 700 праздничных мероприятий, приуроченных к этой памятной дате.

«Большинство из них уже вернулось в офлайн-формат, и люди имеют возможность посетить концерты, выставки и театрализованные представления. Ставшие уже привычными нам онлайн-мероприятия также сохранили свою актуальность — виртуальные проекты были организованы на сотнях различных интернет-площадок», — добавила глава ведомства, отметив, что главным событием празднования стал грандиозный концерт в Большом театре.

В концерте приняли участие художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, пианист-виртуоз Денис Мацуев, солистка Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Хибла Герзмава, ведущий солист Московского театра Новая Опера им. Е.В. Колобова Василий Ладюк, певцы Дмитрий Корчак, Василиса Бержанская, солистка Московского театра Новая Опера им. Е. В. Колобова Полина Шамаева, а также Российский национальный молодежный симфонический оркестр и сводный хор.

Мероприятие было организовано при поддержке Правительства Российской Федерации, Минкультуры России, Правительства Москвы, Русской Православной Церкви и ФГБУК «Росконцерт».