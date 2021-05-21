На рок-фестиваль «Чернозем» в Воронеже ждут более 23 тыс. туристов

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Рок-фестиваль «Чернозем» пройдет в очном формате в Воронеже с 13 по 15 августа. Губернатор области провел встречу с девелопером Евгением Хаминым, владельцем ГК Хамина, стороны обсудили проведение фестиваля.

Губернатор отметил, что является большим ценителем рок-музыки и собирается посетить фестиваль, если ему позволит график. «Столица Черноземья в очередной раз подтверждает высокий культурный статус, наполняя жизнь земляков и наших гостей атмосферными, душевными мероприятиями», — отметил Гусев.

По мнению губернатора, это говорит о правильной политике в сфере культуры, которую проводят власти региона. Это накладывает на власти и на организаторов обязательства обеспечить безопасность мероприятия и позаботиться о подготовке туристических объектов города, сообщил он.



