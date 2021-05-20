Победитель «Евровидения-2019» не смог выступить в финале из-за коронавируса

Об этом сообщили в четверг организаторы песенного конкурса.

Как стало известно, Дункан Лоуренс заразился коронавирусом. Из-за этого исполнитель не сможет выступить во время финала конкурса «живьем».

Выступление Лоуренса планировалось в субботу во время финала. Однако музыкант сдал положительный тест на коронавирус, говорится в сообщении.

Певец болеет в мягкой форме, но из-за обязательного семидневного карантина он не сможет выступить в концертном зале «Ахой» вживую, говорится в сообщении.

В то же время появление голландца перед аудиторией планируется в другой форме. Вероятно, он выступит в записи или по видеосвязи, допускают эксперты.