В Петергофе откроется после двухлетней реставрации Екатерининский корпус

Церемония открытия самого большого парадного дворца Нижнего парка состоится 20 мая, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Событие приурочено к 35-летию первой масштабной реставрации музея, которая была завершена 25 мая 1986 года.

Комплексная реставрация Екатерининского корпуса началась в 2018 году. На первом этапе специалисты столкнулись с одной из главных проблем здания и музея в целом – отсутствием гидроизоляции. Фасады и интерьеры удалось спасти благодаря старинной технологии – устройству «глиняного замка» из голубой глины по периметру дворца и примыкающей к нему Западной галереи. Во время проведения гидроизоляционных работ в подвальных помещениях обнаружили фрагмент исторической булыжной выстилки, по образцу которой воссоздали покрытие пола в подвале.

В числе наружных работ отреставрировали два каменных крыльца, установленные по проекту Ф.Б. Растрелли, с золочеными вензелями первой владелицы дворца – императрицы Елизаветы Петровны. При расчистке красочного слоя на восточном крыльце был обнаружен исторический оттенок желтого цвета середины XVIII века. В этот чуть более темный, чем мы привыкли видеть, «растреллиевский» цвет теперь окрашен весь фасад дворца.

Во время демонтажа деревянных капителей, украшавших фасады дворца с 1750-х годов, под одной из капителей нашли полустертую, едва заметную надпись красным карандашом, благодаря которой стала известна дата установки капителей на фасады – 1754 год. После реставрации места разрушавшихся деревянных капителей заняли воссозданные, выполненные в историческом материале, из дуба. Оригинальные капители были переданы в фонд исторических фрагментов ГМЗ «Петергоф», одна из них выставлена для осмотра в Западной Гостевой галерее дворца.

Интерьеры дворца также обновились: была очищена лепка, изразцовые печи и камины, отреставрирована декоративная роспись. Особенно тщательно реставраторы подбирали колер стен: чтобы добиться точного цвета, все краски для интерьеров подбирались и смешивались вручную. Для уточнения колера обращались к уцелевшим историческим памятникам и архивным источникам. Особенно заметно поменялся цвет Подогревальни: вместо грязно-розового здесь воссоздали точно известный на конец XIX века светло-желтый цвет. Синий цвет в Гостиной стал чуть мягче, более приближенным к историческому. В Угловой гостиной по описанию восстановили «фисташковые стены с серым оттенком».

В одном из парадных интерьеров – в Западной приемной – удалось найти фрагмент оригинальной росписи начала XIX века, которая считалась утраченной во время Великой Отечественной войны – маску льва и шлем в окружении пальметт. В этом же интерьере для обозрения посетителей открыли сохранившуюся роспись середины XVIII века в виде аллегорической маски, найденной, но не открытой в 1945 году.

После проверки состояния и укрепления черных полов во всех интерьерах полностью заменили паркет, применив исторические породы дерева – дуб, дуб морёный и тик. Более аутентично отныне выглядят и окна Екатерининского корпуса: их воссоздали из дуба и окрасили белым колером. В галерее корпуса в оконных проёмах установили воссозданные по технологии XVIII века подъемные механизмы.

Коллекция, представленная в девяти исторических залах музея, насчитывает 2670 экспонатов – это произведения декоративно-прикладного искусства и живописи конца XVIII – первой трети XIX века. Здесь можно увидеть мебель характерных ампирных форм: кровать-ладья, кресла-корытца, диван с ножками в виде сфинксов, ставших популярным элементом декора после египетских походов Наполеона. В стилистике ампира выполнены бронзовые часы, канделябры, подсвечники выдающихся французских мастеров: П.Ф. Томира, П.В. Ледюра, А. Раврио. Гордостью Екатерининского корпуса является парадные Гурьевский сервиз, представленный в желтом зале. Изготовленный на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге, он насчитывал около 5000 предметов и использовался лишь в особо торжественных случаях.

Помимо реставрационных задач сотрудники ГМЗ «Петергоф» установили для слепых и слабовидящих посетителей рельефные изображения картин из фондов ГМЗ «Петергоф»: «Портрет императрицы Елизаветы Петровны» (К.Л. Христинек с оригинала Л. Каравака, 1760) и «Портрет Екатерины II на коне Бриллианте» (В. Эриксен, после 1762). Инклюзивные элементы экспозиции создавались совместно с Санкт-Петербургской государственной библиотекой для слепых и слабовидящих.

Специально к открытию были разработаны мультимедийные приложения для панелей, подаренных компанией Samsung при содействии Фонда друзей Петергофа. Приложение в Желтом зале в интерактивной форме расскажет о парадных сервизах, представленных в музее, и продемонстрирует, как их правильно сервировать. Экран в Подогревальне посвятили кулинарным пристрастиям российских императоров от Петра I до Николая II.

Посетители узнают о торжественных приемах, которые устраивались в Екатерининском корпусе со времен Елизаветы Петровны, и какие высокие гости здесь бывали.

Фото предоставлено пресс-службой ГМЗ «Петергоф».