МОК разрешил русским олимпийцам выходить под Чайковского

Вместо российского гимна в Токио будет звучать Концерт для фортепиано с оркестром.

Международный олимпийский комитет утвердил в качестве музыкального сопровождения мероприятий с участием сборной России на Олимпийских играх фрагмент произведения Петра Ильича Чайковского. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России.





Сообщается, что на Олимпиадах в Токио и Пекине российские спортсмены будут выходить под отрывок из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского. Ранее российская сторона предлагала в качестве музыкального сопровождения песню "Катюша", но CAS отклонил этот запрос, мотивируя свой ответ запретом на исполнение любых песен, связанных с Россией.





Напомним, в конце 2020 года было вынесено решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). В нем говорится о запрете до 2022 года на участие российских спортсменов в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и с национальным гимном России.





Фото: Википедия, автор: Федецкий, Альфред Константинович