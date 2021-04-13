Опубликован шорт-лист номинантов на Патриаршую литературную премию РПЦ

Короткий список претендентов опубликован на сайте издательского совета Русской православной церкви.

В этом году церемония состоится в 10-й раз в Храме Христа Спасителя 20 мая. В шорт-лист награды вошли 8 авторов, в том числе Владислав Бахревский, Анатолий Байбородин, Игорь Волгин, Мушни Ласуриа, Василий Дворцов, Валерий Лепахин (под псевдонимом Василий Костерин), Андрей Убогий и Владимир Малягин.

Имена писателей внесут в бюллетени для тайного голосования, которое состоится в день торжественной церемонии в храме, говорится на сайте Издательского совета.

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия учреждена священным синодом РПЦ по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2009 году. Согласно положению о награде премия ежегодно вручается не более чем трем авторам по общей совокупности заслуг, а не за их произведения.