В Севастополе началось создание художественной галереи

Русская эскадра на Севастопольском рейде. Айвазовский, 1846 год

Российская государственная художественная галерея в городе станет новым федеральным музеем изобразительного искусства.

В коллекцию галереи будет входить около 30 тыс. произведений искусства, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России. На хранение сейчас принимаются два собрания, в том числе произведения из расформированной коллекции Международной конфедерации союзов художников, а также более 500 предметов, поступивших из коллекции Владимира Некрасова.

В этом году галерея проведет несколько мероприятий, в том числе экспозицию «Малевич и Филонов», а также выставку «Достоевский. Образ слова», посвященную 200-летию писателя. Последнюю выставку галерея проведет совместно с Севастопольским академическим русским драмтеатром имени А.В. Луначарского.

В музее также работают над проектом «Галерея героев Севастополя». Проект будет в доступной форме знакомить широкую публику с подвигом города. Портреты 100 выдающихся героев Севастополя будут заказаны лучшим современным художникам, говорится в сообщении.