«Наркоманы и проститутки выберут Моргенштерна»: Милонов назвал угрозу голосования по «Евровидению»

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Депутат Государственной думы РФ поделился своими страхами в интервью Федеральному агентству новостей.

Главная опасность введения открытого всенародного голосования по отбору участников на конкурс «Евровидение» в том, что нормальные люди могут оказаться «слишком заняты», и вместо них в голосовании могут принять участие асоциальные личности, заявил депутат.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила сомнение в художественной ценности песни «Русская женщина», с которой певица Манижа будет представлять Россию на конкурсе. «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред», — заявила она, поручив запросить у Первого канала сведения о процедуре выбора участника.

Милонов поддержал Матвиенко. По его словам, в то, что Манижа была отобрана на конкурс в результате народного волеизъявления, не верит никто в России. «Видимо, все дело в мнении телеканалов. Кого хотят, того и отправляют на «Евровидение!» — считает политик.

По мнению парламентария, необходимо изменить подход к отбору участников на него. «Процедура должна быть чисто народной», — убежден депутат. Хотя и в этом случае угроза сохраняется, оговорился Милонов в разговоре с ФАН.

«Конечно, существует риск, что нормальные люди окажутся слишком заняты и не проголосуют, а наркоманы и проститутки выберут себе какого-нибудь Моргенштерна. Тут, конечно, нужно будет определенные «фильтры» ставить», — заключил он.