В Храме Христа Спасителя наградили финалистов конкурса «Лето Господне»

Об этом сообщает сайт Русской православной церкви.

Лауреатов детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне» среди старшеклассников наградили 30 марта 2021 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве. Торжественная церемония вручения наград победителям очного этапа VII сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне» состоялась в старшей возрастной группе, говорится в сообщении.

Следующие возрастные группы конкурса, которые будут представлены школьными классами с 6-го по 9-й, приедут на финал в Москву с 7 по 10 мая.

В старшей группе первое место занял Тимофей Поедушкин из поселка Варницы Ярославской области, написавший рассказ «Солнце земли Русской» о князе Александре Невском.

Второе место заняли Юлия Касаткина из Константиновска Ростовской области со стихотворением «Чудесный князь» и Ксения Колягина из Липецка за рассказ «Фиалка». Третье место получила Дарья Акулинина из Кузнецка Пензенской области за свое исследование «Евангельские мотивы в русской литературе», а также Анна Зайцева из Донецка за эссе «Ангелы».